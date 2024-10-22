 بلينكن ونتنياهو يبحثان ضرورة توحيد القوى في مواجهة إيران - بوابة الشروق
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بلينكن ونتنياهو يبحثان ضرورة توحيد القوى في مواجهة إيران

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 8:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 8:55 م

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكي ماثيو ميلر، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، التقى اليوم برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس.

وأضاف في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، أن «بلينكن ونتنياهو بحثا ضرورة توحيد القوى في مواجهة إيران ووكلائها في المنطقة».

وأشار إلى أن بلنيكن، أكد خلال اللقاء التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل، والحاجة إلى تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الصراع في غزة، بطريقة توفر الأمن الدائم للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

ولفت إلى أن «الوزير ناقش أهمية وضع مسار جديد لخطط ما بعد الحرب، بما يسمح للفلسطينيين بإعادة بناء حياتهم والأمن، وإعادة الإعمار في غزة».

وذكر أن «بلينكن أكد ضرورة اتخاذ إسرائيل خطوات إضافية؛ لزيادة واستدامة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين في جميع أنحاء القطاع».

وبحسب البيان، ناقش الجانبان الوضع في لبنان، والجهود الجارية للتوصل إلى حل دبلوماسي على طول الخط الأزرق، يشمل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، بما يسمح للمدنيين على جانبي الحدود بالعودة إلى منازلهم.

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