هيئة الدواء تدعم توطين صناعة الخامات الدوائية بالتعاون مع الشركة العربية الإفريقية

تعزيز الصناعة الدوائية المحلية وخفض التكاليف خطوة نحو الاكتفاء الذاتي

استقبل اليوم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اللواء أيمن موسى، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الإفريقية، إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع. يأتي هذا اللقاء في وقت حساس يشهد فيه قطاع الرعاية الصحية تحديات كبيرة على الصعيدين المحلي والعالمي، مما يستدعي تعزيز القدرات التصنيعية الوطنية لضمان استمرارية توافر المستلزمات والمستحضرات الطبية بأسعار تنافسية.

خلال اللقاء، تمت مناقشة سبل الدعم الفني والإجرائي الذي تقدمه هيئة الدواء المصرية للشركة العربية الإفريقية، في إطار سعي الشركة لتوطين صناعة الخامات الدوائية. تسعى الشركة إلى لعب دور حيوي في توفير المواد الخام الدوائية الضرورية للسوق المصري، بهدف خفض تكلفة إنتاج المستحضرات الطبية، وبالتالي تخفيف العبء المالي على الدولة والمستهلكين على حد سواء.

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بتوطين كافة المستلزمات الطبية والمواد الخام المطلوبة لتنمية الصناعات الدوائية، مشيراً إلى أن هذا الهدف يمثل أولوية قصوى للأمن القومي المصري. وأضاف أن هيئة الدواء المصرية لن تدخر جهداً في تقديم الدعم الفني والإجرائي لكافة الشركات المحلية والدولية، بهدف تهيئة بيئة استثمارية مشجعة تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصحي.

من جانبه، استعرض اللواء أيمن موسى التطورات الهامة التي حققتها الشركة العربية الإفريقية في مجال المستلزمات الطبية، مسلطاً الضوء على الإمكانات المتقدمة التي تتمتع بها الشركة لتوطين صناعة الخامات الدوائية. كما أشار إلى السعي المتواصل لاستغلال هذه الإمكانات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية، وهو هدف استراتيجي تسعى الشركة والهيئة إلى تحقيقه على المدى القريب.

يأتي هذا اللقاء في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى ضمان توافر مستلزمات طبية مصرية متميزة، تتوافق مع أعلى معايير الجودة العالمية. وتهدف هذه الجهود إلى دعم القطاع الصحي المحلي وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث تسعى هيئة الدواء المصرية، من خلال هذه المبادرات، إلى تحقيق قفزة نوعية في مجال الصناعات الدوائية، وإرساء قاعدة صلبة لصناعة خامات دوائية مصرية، تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال يعتبره الكثيرون حجر الزاوية للأمن القومي المصري.

شارك في اللقاء عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم الدكتورة مريام بولس، رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، والدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، ومن جانب الشركة العربية الإفريقية الدكتور عاطف الحصري، المستشار الفني لشركة آي فارما وشركة شورت الخامات والاستيراد والتصدير.