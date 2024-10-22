قوات الاحتلال تحاصر مستشفى العودة في غزة وتمنع وصول المرضى والمصابين إليه

قال مدير مستشفى العودة شمال غزة محمد صالحة، إن «جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المستشفى بشكل كامل منذ يومين، ما يجعل وصول أو خروج المصابين والمرضى مستحيلا».

وأعلن في تصريحات لوكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم الثلاثاء، نفاد مخزون الأدوية والطعام بشكل كامل، وقرب نفاد الوقود جراء الحصار الإسرائيلي؛ ما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة.

ويواصل الاحتلال لليوم الثامن عشر على التوالي، حصار شمال قطاع غزة، وتدمير وقصف المنازل، ومنع إدخال المواد الغذائية، وإجبار المواطنين على النزوح قسرا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,718 مواطنا، وإصابة 100,282 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وقبل قليل، استشهد سبعة فلسطينيين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية لوكالة «وفا»، أن مدفعية الاحتلال قصفت مدرسة زيد بن حارثة التي تؤوي نازحين في بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين.