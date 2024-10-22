نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة الأحلام شمالي العاصمة

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أعمال الرصف والتطوير الجارية بمنطقة الأحلام بنطاق حى الزاوية الحمراء، بحضور أحمد محمدى، رئيس الحى، والأجهزة المعاونة، مشددًا على الاستمرار فى تنفيذ خطط الرصف والتطوير فى جميع الأحياء من أجل إضفاء المنظر الحضارى والجمالى للعاصمة.

وأوضح فوزى، اليوم الثلاثاء، أن أعمال التطوير الجارية تتضمن رصف طرق وتركيب بلاط الانترلوك ودهانات الأرصفة بعد رفع كفاءة البنية التحتية بنطاق حى الزاوية الحمراء، موجهًا بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال فى قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جوده الأعمال، للانتهاء منها فى توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية.

وأكد أن ذلك فى ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية، لتحقيق خطط التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل، مشدداً على رؤساء الأحياء على أهمية المتابعة المستمرة للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها وتكثيف الجهود، لرفع نسب التنفيذ والانتهاء من الأعمال فى أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والانتقال للمواطنين.