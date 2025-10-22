وزير الخارجية الياباني: نعتزم إبلاغ ترامب أن طوكيو تتجه لتعزيز الجيش وتحديث الإستراتيجية الأمنية

قال وزير الخارجية الياباني الجديد توشيميتسو موتيجي اليوم الأربعاء، إن بلاده تعتزم إبداء عزمها لزيادة التعزيز الدفاعي حتى تتكيف بسرعة مع حقائق الحرب المتغيرة وزيادة التوترات في المنطقة ، عندما يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طوكيو الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن يجري ترامب محادثات الثلاثاء المقبل مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي التي تولت المنصب أمس الثلاثاء، بعد انتخابها كأول رئيسة وزراء امرأة في اليابان.

ويتعين على تاكايشي التي قضت الكثير من الأسابيع القليلة الماضية في خلافات سياسية داخلية، أن تواجه اختبارات دبلوماسية رئيسية خلال أيام قليلة من توليها المنصب، مثل قمة ترامب وقمتين إقليميتين.

وقال وزير الخارجية موتيجي إنه يأمل أن يكون أول اجتماع لترامب مع تاكايشي خلال زيارته التي تجرى من 27 إلى 29 أكتوبر، بمثابة فرصة للمسؤولين لمناقشة تعزيز التحالف الأمريكي الياباني وعلاقة الثقة الشخصية بينهما.

وأضاف أن اليابان تأمل أيضا في تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية إلى جانب شركاء إقليميين آخرين بما في ذلك أستراليا والفلبين بينما تسعى لعلاقات مستقرة وبناءة مع الصين.

وتجري اليابان حاليا تعزيزا عسكريا يستمر خمس سنوات حتى 2027 في إطار إستراتيجيتها للأمن القومي، بما في ذلك مضاعفة إنفاقها الدفاعي السنوي إلى 2 % من إجمالي الناتج المحلي.