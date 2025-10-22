محافظ القاهرة: يوم 6 أكتوبر كان انتصارا لإرادة شعب كامل آمن بقدرته على تجاوز الصعاب

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الإحتفالية التى أقامتها جامعة عين شمس بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكرى بمناسبة الذكرى ٥٢ لانتصارات حرب أكتوبر، وذلك بحضور اللواء هشام حسني حسن، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكرى، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس ، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات.

وأكد محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، أن يوم السادس من أكتوبر لم يكن مجرد انتصار عسكرى تحقق على أرض المعركة، بل كان انتصارًا لإرادة شعب كامل آمن بقدرته على تجاوز الصعاب، واسترداد الأرض والكرامة، مشيرًا إلى أن الجيش المصرى العظيم سطر في هذا اليوم أروع صفحات البطولة والفداء، وضرب للعالم بأسره مثالاً في الإيمان والعزيمة والتخطيط الدقيق، حتى صار نصر أكتوبر رمزًا للإصرار والانتماء، ومصدر إلهام للأجيال المتعاقبة.

واضاف محافظ القاهرة أنه ونحن نستعيد تلك الذكرى العطرة، لا نحتفل فقط بالماضي، بل نستلهم منه الدروس والعبر لنواصل مسيرة العمل والبناء بنفس الروح التي خاض بها أبطالنا معركة العبور، فمعركة اليوم هي معركة التنمية والبناء، وتحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أننا نعيش اليوم ذكرى طيبة في شهر اكتوبر ٢٠٢٥ حيث سطرت الإرادة المصرية والسياسية أروع الإنجازات ، حيث استطاعت مصر وبالتعاون بين الدول وقف الحرب على غزة وبدء مرحلة جديدة من مرحلة المساعدات، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على هذا الانجاز.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يأتي دور الجامعات المصرية، وفي مقدمتها جامعة عين شمس، التي تؤكد دائمًا أنها ليست فقط منارة علم، بل أيضًا شريك فاعل في خدمة المجتمع وتنمية الوعي الوطني، من خلال ما تقدمه من تعليم راق، وبحث علمي متطور، وأنشطة طلابية وثقافية تزرع قيم الانتماء والانضباط والعطاء في نفوس شبابنا .

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير العاصمة، حيث تعمل المحافظة حاليًا على تطوير وتحسين المناطق التاريخية والخديوية، ورفع كفاءة الخدمات في شارع المعز ومنطقة وسط البلد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على التراث وتعزيز المظهر الحضاري للعاصمة بما يتناسب مع تاريخها العريق.

وخلال الاحتفالية ألقى العميد الدكتور مهندس سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، محاضرة تثقيفية بعنوان "روح أكتوبر.. سلاح النصر ودرع التحديات"، تحدث فيها عن الدروس المستفادة من نصر أكتوبر، ودور القوات المسلحة في حماية الوطن وتعزيز روح الانتماء لدى الشباب، مؤكدًا أن روح أكتوبر ما زالت تمثل سلاحًا للتحدي والإصرار في مواجهة الصعاب وتحقيق التنمية.