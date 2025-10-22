طحنون بن زايد يبحث مع ويتكوف وكوشنر تثبت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

التقى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني في الإمارات، ستيف ويتكوف المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك خلال زيارتهما للإمارات.

وتناول اللقاء آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لضمان تثبيت الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب في غزة، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشاد طحنون بن زايد بجهود الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، وسعيه لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مثمناً الدور الكبير الذي قام به ويتكوف وكوشنر.

وبحث اللقاء سبل تعزيز الاستقرار في المنطقة، وضرورة الخروج من حالة التصعيد المستمر التي تشهدها، بما يعزز فرص الازدهار والتنمية المستدامة في الشرق الأوسط.