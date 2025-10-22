مناطيد تعرقل حركة الطيران في مطار العاصمة الليتوانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الشركة المشغلة لمطار العاصمة الليتوانية فيلنيوس تعليق حركة الطيران في المطار مؤقتا خلال الليل بسبب دخول مناطيد للمجال الجوي للعاصمة، مما عرقل الرحلات الجوية.

يستخدم المهربون هذه المناطيد لتهريب السجائر بصورة غير قانونية عبر الحدود من دولة بيلاروس.

وقال المطار إنه تم تغيير مسار عدة رحلات قادمة، في حين تم إلغاء عدد من الرحلات المغادرة.

وتضررت 30 رحلة جوية وأكثر من 4000 راكب بسبب القيود ، التي تم فرضها الساعة العاشرة و ثلاثة وعشرين مساء بالتوقيت المحلي (1923 بتوقيت جرينتش) أمس الثلاثاء. وتم استئناف حركة الطيران الساعة السادسة وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء.

وقد أغلق حرس الحدود الليتواني مؤقتا معبري حدود متبقيين مع بيلاروس في ميدينينكاي وسالشينينكاي بسبب الواقعة.

وقالت السلطات إن القرار يرجع إلى الوضع الأمني، مضيفة أنه سوف يتم مراجعته بمجرد استئناف العمل في المطار.

ويشار إلى أن أكبر مطار في ليتوانيا أصيب بالشلل بالفعل بسبب " مناطيد التهريب" في وقت سابق من الشهر الجاري. وفي ذلك الوقت، خرق 25 منطادا المجال الجوي الليتواني.

وفتحت السلطات تحقيقات، وألقت القبض على عدد من الأشخاص.