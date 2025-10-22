 هجوم صاروخي روسي يستهدف كييف ومدنا أوكرانية أخرى وسط انقطاعات في الكهرباء وحرائق - بوابة الشروق
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 6:23 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

هجوم صاروخي روسي يستهدف كييف ومدنا أوكرانية أخرى وسط انقطاعات في الكهرباء وحرائق

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 5:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 5:14 ص

 شن الجيش الروسي هجوما صاروخيا باليستيا على أهداف في العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وأشارت تقارير أولية صادرة عن سلاح الجو الأوكراني إلى أن ما لا يقل عن أربعة صواريخ أُطلقت باتجاه المدينة، فيما سُمع دوي نحو 12 انفجارا في وسط كييف، معظمها ناجم عن نيران الدفاعات الجوية، بحسب مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، عبر تليجرام، إن حريقا اندلع في حي هولوسيفسكي جنوبا، مضيفا أن شظايا صواريخ سقطت في منطقتين أخريين وتسببت في اشتعال النار في سيارة واحدة على الأقل.

ورجح محللون عسكريون أن محطتي التدفئة المركزية في المدينة كانتا من بين الأهداف المحتملة للهجوم.

هجمات على زابوريجيا وكامينسكي

أفادت السلطات أيضا بوقوع ضربات إضافية في جنوب شرق أوكرانيا، حيث أصابت تسع طائرات مسيّرة قتالية روسية مدينة زابوريجيا، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من المباني السكنية، بحسب ما ذكره الحاكم الإقليمي إيفان فيدوروف على تليجرام.

كما استُهدفت مدينة كامينسكي الصناعية بصواريخ ومسيرات روسية، وفقا لسلاح الجو الأوكراني، إلا أنه لم ترد في البداية تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

انقطاع الكهرباء في إيزمايل

وفي وقت سابق، استهدفت طائرات مسيرة قتالية روسية مدينة إيزمايل، الميناء الجنوبي الأوكراني القريب من الحدود مع رومانيا، ما أدى إلى وقوع انفجارات وانقطاع في التيار الكهربائي، وفق ما أفاد به التلفزيون الأوكراني العام، دون تأكيد رسمي من السلطات.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك