نفذ التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة، الأربعاء، إنزالا جويا على منازل بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

أفادت بذلك قناة "الإخبارية السورية" على حسابها الرسمي بمنصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأشارت إلى أن "قوات التحالف الدولي تنفذ إنزالا جويا على عدد من المنازل في قرية الكسّار الفوقاني شمال شرقي دير الزور بمشاركة طائرات مروحية وحربية ومسيّرات أمريكية".

ولفتت القناة إلى أن القوات حذرت الأهالي عبر مكبرات الصوت من مغادرة منازلهم.

ولم تُعرف أسباب الإنزال ودوافعه، كما لم يصدر تعقيب رسمي فوري من الجانب السوري.

وفي 2 أكتوبر الجاري، أعلنت "القيادة الوسطى الأمريكية" في تدوينة على حسابها بمنصة شركة "إكس"، تنفيذ هجوم في سوريا.

وقالت في حينه إن "قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) نفذت ضربة في سوريا (لم تحدد مكانها) أسفرت عن مقتل مخطط هجمات رفيع المستوى مرتبط بالقاعدة يدعى محمد عبد الوهاب الأحمد".

وأشارت إلى أن الأحمد "كان عضوا في جماعة أنصار الإسلام وهي جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة".

ونقلت عن الأدميرال براد كوبر قائد "سنتكوم" قوله: "تبقى القوات الأمريكية في الشرق الأوسط مستعدة لتعطيل وهزيمة جهود الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات".

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، تبذل الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع جهودا لبسط الأمن في البلاد.