مطار فيلنيوس يستأنف عملياته بعد إيقاف عملية تهريب بمناطيد

استأنف مطار فيلنيوس في ليتوانيا عملياته صباح اليوم الأربعاء بعد إغلاقه ليلة الثلاثاء- الأربعاء بسبب عبور مناطيد محملة بسجائر مهربة للحدود من بيلاروس المجاورة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال المركز الوطني لإدارة الأزمات إنه تم إغلاق المجال الجوي بين 1023 مساء أمس الثلاثاء وحتى 0630 صباح اليوم، مما أثر على 30 رحلة طيران.

وذكر مركز الأزمات أن السلطات أغلقت المعابر الحدودية مع بيلاروس مؤقتا واحتجزت شخصا على صلة بالواقعة. وأضاف أن هذه هي المرة الثانية خلال الشهر الجاري التي يتم فيها تعليق تشغيل المطار بسبب مناطيد التهريب.

يذكر أنه كثيرا ما تحلق المناطيد المملوءة بالبضائع المهربة على طول الحدود مع بيلاروس، حيث يرسل المهربون سجائر رخيصة إلى السوق السوداء في الاتحاد الأوروبي.

ويمكن للمناطيد أن تصل لارتفاعات كبيرة وتربك رادار الحدود، لكنها لا تحتوي على أنظمة ملاحة ولا يمكن التنبؤ بمواقع هبوطها.