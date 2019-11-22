سول تبحث اتخاذ قرار نهائي بشأن إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع طوكيو

عقد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم (الجمعة) اجتماعا لمجلس الأمن الوطني؛ لاتخاذ قرار نهائي بشأن إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.

وبحسب وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، من المتوقع أن يعلن المكتب الرئاسي عن موقفه النهائي بعد مراجعة القرار بإنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية (GSOMIA) مع اليابان خلال الاجتماع، والتي سينتهي سريانها منتصف ليل اليوم.

وطبقا لمصادر، شاركت في الاجتماع وزيرة الخارجية كانج كيونج-هوا، ووزير الدفاع جونج كيونج-دو وغيرهما، حيث عاد وزير الدفاع وهو عضو في مجلس الأمن القومي من المملكة العربية السعودية قبل الموعد الذي كان مخططا له.

وقال مصدر بالمكتب الرئاسي لوكالة (يونهاب) عبر مكالمة هاتفية إنه لن يتم الكشف عن ما دار في الاجتماع.

وعلى الرغم من موقف المكتب الرئاسي والحكومة المتمثل في بذل أقصى الجهد لتغيير موقف اليابان الذي يعد شرطا أساسيا لإعادة النظر في قرار كوريا الجنوبية بإنهاء الاتفاقية، يرى مراقبون أنهم لا يستبعدون إمكانية تغيير مواقف الجانبين، حيث تجري اتصالات وراء الستار حاليا.

ونقلت (يونهاب) عن مسؤول في المكتب الرئاسي قوله إنه من المرجح أن يقرر المكتب الرئاسي تأجيلا مشروطا لموعد إنهاء الاتفاقية، مقابل رفع اليابان قيودها على الصادرات إلى كوريا الجنوبية.مضيفا :"أجريت مشاورات مستفيضة اليوم، وسيكون الإعلان عن نتيجة الاجتماع قريبا، في غضون الساعة السادسة مساء اليوم".