الكويت وبريطانيا يطلقان زمالة «الأمن السيبراني للنساء الخليجيات»

أطلقت الكويت وبريطانيا زمالة "الأمن السيبراني للنساء الخليجيات"، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية المهندس سالم الأذينة، ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية البريطانية لدى الكويت تيم فاوز.

وانطلقت الزمالة الكويتية البريطانية، التي تضم 22 من النساء الخليجيات الموهوبات في مجال الأمن السيبراني، واللاتي يعملن في مناصب حكومية وأكاديمية وتجارية في دول مجلس التعاون الخليجي الست، تحت رعاية الحكومة البريطانية.

من جانبه، قال نائب رئيس البعثة الدبلوماسية البريطانية لدى الكويت تيم فاوز - في تصريح صحفي على هامش الفعالية - إن الإحصائيات كشفت أن تمثيل النساء في مجالات الأمن السيبراني والعلوم التقنية والهندسية والرياضيات بشكل عام، أقل من المطلوب، وأنهن بحاجة إلى التغلب على عوائق كثيرة، من أجل الحصول على مناصب في تلك المجالات، في حين أن النساء تحتل مناصب قيادية مهمة في المجال السيبراني في دول الخليج، بل ويحددن المسار للأمن السيبراني في بلادهن وفي المنطقة، ليقدمن مثالا يحتذى به لبقية أنحاء العالم.

وأعرب فاوز عن سعادته بتأسيس هذه الزمالة، من أجل دعم النساء، والتحقق من نقل خبراتهن للأجيال القادمة من النساء المتخصصات في مجال الأمن السيبراني، سواء في منطقة الخليج أو في العالم بشكل عام.

بدورها، أعربت مديرة الأمن السيبراني في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية المهندسة ليال المنصوري عن سعادتها باستضافة الكويت لأول اجتماع وورشة عمل لخبراء دول مجلس التعاون الخليجي من النساء في مجال الأمن السيبراني، معربة في الوقت نفسه عن أملها، في أن تكون الزمالة نقطة انطلاق لتحقيق نتائج أكبر.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم تطبيق برنامج الزمالة بواسطة مؤسسة "بي جي أي" الشريكة الرسمية للحكومة البريطانية؛ حيث يضم البرنامج اجتماعين إقليميين، وزيارة إلى لندن تستغرق 3 أيام، ويهدف البرنامج إلى بناء علاقات قوية وروابط متعددة الأطراف بين القادة المستقبليين المتخصصين في المجال السيبراني ضمن دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا، بالإضافة الى الترويج للدور الذي تقوم به النساء المشاركات في برنامج الزمالة، كأمثلة يحتذى بها؛ لتشجيع المزيد من النساء على الانخراط في صناعة الأمن السيبراني على مستوى العالم.