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فيديو.. أبراج سكنية تكسوها الأشجار في إيطاليا

أبراج سكنية تكسوها الأشجار في إيطاليا
أبراج سكنية تكسوها الأشجار في إيطاليا
هديل هلال
نشر فى : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 1:42 ص | آخر تحديث : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 1:42 ص

عرضت فضائية «الغد» تقريرًا مصورًا يظهر «بوسكو فيرتيكال» المعروفة بالغابات العمودية، وهما زوج من الأبراج السكنية المستدامة بإيطاليا تهدف إلى زيادة التنوع البيولوجي الحضري وإعادة تشجيره.

ويختفي البرجان تقريبًا وراء 800 شجرة، بأكثر من 20 ألف نوع مختلف من الأحراج والنباتات؛ حيث تلطف الخضرة حرارة البنائين صيفًا وشتاءً، وتمتص ثاني أكسيد الكربون وتنتج الأوكسجين، وتساعد على تخفيف التلوث السمعي لدى الساكنين، كما تخلق موطنًا صغيرًا للطيور والحشرات.

وصمم البرجان المهندس المعماري ستيفانو بوري، اللذان شُيدا عام 2014، وأُطلق عليهما تسمية «أفضل بناء طويل في العالم» عام 2015، ويتم الآن استنساخ البرجين وتطويرهما حول العالم.


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