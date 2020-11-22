 المغرب: تسجيل نحو 4 آلاف إصابة و60 وفاة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
الأحد 22 نوفمبر 2020 11:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيفوز في النهائي التاريخي لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة؟
النتـائـج تصويت

المغرب: تسجيل نحو 4 آلاف إصابة و60 وفاة جديدة بكورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 10:36 م | آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 10:36 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل نحو أربعة الآف إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 324 ألفا و941 حالة.

وذكر بيان لوزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات المستبعدة -بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية- بلغ ثلاثة ملايين و471 ألفًا و935 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب في الثاني من مارس الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 60 وفاة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى خمسة الآف و316 حالة، كما تم تسجيل ثلاثة آلاف و746 حالة شفاء إضافية من الفيروس، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 270 ألفا و457 حالة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك