وزير الخارجية السوداني يبحث أوضاع اللاجئين الإثيوبيين مع ممثل المفوضية السامية

بحث عمر قمر الدين وزير الخارجية السوداني المكلف، اليوم الأحد في الخرطوم، مع أكسيل بيسشوب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في السودان، أوضاع اللاجئين الإثيوبيين في شرق السودان، وأوضاع اللاجئين السودانيين في النيجر.



وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، أن ممثل المفوضية السامية قدم شرحا وافيا للأوضاع الإنسانية الحرجة للاجئين الإثيوبيين بشرق السودان، وأعدادهم المتزايدة بشكل يومي.



وأوضح أن المفوضية تبذل قصارى جهدها وتعمل على مدار الساعة لإيوائهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية.



من جانبه، ثمن وزير خارجية السودان العمل الكبير الذي تقوم به المفوضية، مؤكداً دعم ومساندة حكومة السودان لها لإنجاح مهمتها.