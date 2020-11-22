النائب العام يفتتح المكتب الرقمي لنيابات محكمة الأسرة في الإسكندرية

افتتحَ، النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، اليوم السبت، المكتب الرقمي لخدمات نيابات محكمة الأسرة، داخل مجمع محاكم محمد كريم في الإسكندرية، وذلك خلال زيارته للمحافظة، لمتابعة سير العمل النيابي، بحضور قادة النيابة العامة، وأعضاء المكتب الفني، ورئيس نيابة الاستئناف، ومحامين العموم، ورؤساء ومديري ووكلاء النيابة.

ووجه "الصاوي" خلال اجتماعًا استهدف تحقيق التواصل الفعال بين أعضاء النيابة، بضرورة العمل على سرعة تطبيق الإستراتيجية الرقمية لتحقيق العدالة الناجزة، لكل ما تباشره النيابة من أعمال واختصاصات، لإرساء مبدأ العدالة الناجزة بالتحول من النظام الورقي إلى الرقميٍّ المؤمن؛ عبر خطوط ربط البيانات بين "المحكمة" وقواعد بيانات القضايا المركزية بـ"النيابة العامة".

وكان النائب العام، عرض في وقت سابق، على مجلس القضاء الأعلى، مشروعًا أعدَّه "مركز معلومات النيابة العامة"؛ بهدف ربط "محكمة النقض" بـ"النيابة العامة" رقميًّا من خلال "برنامج العدالة الجنائية لإنفاذ القانون"، بما يتيح للمحكمة نظر الطعون الجنائية على الأحكام الصادرة على مستوى الجمهورية.