فتح باب الترشح لانتخابات رابطة الطلاب الوافدين بجامعة طنطا

أعلنت وحدة رعاية وإدارة شؤون الوافدين والإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا، عن فتح باب الترشح من اليوم الأحد، لانتخابات رابطة الطلاب الوافدين على مستوى جامعة طنطا، للعام الجامعي 2020/2021.

وأشارت جامعة طنطا، إلى أن مواعيد الانتخابات طبقًا للجدول الزمني المعد تتضمن التقديم في الفترة من 22 نوفمبر، وحتى 24 نوفمبر الجاري، وإعلان القوائم المبدئية للكليات يوم الأربعاء 25 نوفمبر، وتلقي وفحص الطعون بالكليات يوم الخميس 26 نوفمبر، وإعلان القائمة النهائية بالكليات يوم 28 نوفمبر، وإجراء الانتخابات بمبنى كلية الآداب القديم بشارع عثمان محمد بطنطا يوم الإثنين 30 نوفمبر.