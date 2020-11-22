وزير العدل: فتح مقار للتوثيق العقاري بمكاتب البريد فكرة صائبة جدا من مدبولي

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن قلة عدد المنسقين أحد المشاكل التي رصدها خلال عمله كمساعد وزير للشهر العقاري، مشيدًا بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نقل نحو 1000 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وأضاف مروان، خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن الوزارة تعمل على التوسع في مقار الشهر العقاري، قائلًا إن فتح مقار في مكاتب البريد والمراكز التكنولوجية للمحافظات فكرة جيدة وصائبة جدًا من رئيس الوزراء.

وذكر أن مكاتب البريد والمراكز التكنولوجية أماكن مطورة بها خطوط الربط والواي فاي في مكان واحد لتنفيذ كل الخدمات، موضحًا أنها تساعد على تخفيف الزحام.

ولفت وزير العدل إلى أن تحرير توكيل عقاري عن بعد يستغرق نحو ثلاثة دقائق الآن، مضيفًا أن الوزارة على استعداد لتكرار تجربة مكتب التوثيق المميز بالمركز التجاري «سيتي ستارز»، وفق ظروف التوزيع.

وأوضح أن الأولوية لمحافظتي الجيزة والإسكندرية، قائلًا إن السيارة المتنقلة لتقديم خدمات توثيق الشهر العقاري، تؤدي الخدمات للمواطنين والشخصيات الاعتبارية بمقابل معين.

وأشار مروان، إلى أن الوزارة بدأت بسيارة واحدة كتجربة قبل تعميم المنظومة، مضيفًا: «الجدوى الخدمية الأهم، نسعى لتخفيف الزحام وخدمة المواطنين، ورضا المواطن عن الخدمات المقدمة له».