ليفربول يضرب ليستر سيتي بثلاثية ويتقاسم صدارة البريميرليج مع توتنهام

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تفوق ليفربول على ضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد مساء اليوم السبت.

وارتقى ليفربول للمركز الثاني بالدوري الإنجليزي، وأصبح برصيده 20 نقطة وهو نفس رصيد توتنهام المتصدر.

وغاب محمد صلاح عن تلك المواجهة بسبب إصابته بفيروس كورونا، وأيضا غاب ألكسندر آرنولد وجو جوميز للإصابة.

وسجل أهداف ليفربول في مرمى ليستر كل من جوني إيفانز في مرماه بالدقيقة 21 ودييجو جوتا في الدقيقة 41 وربرتو فيرمينو في الدقيقة 86.

وتوقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 18 في المركز الرابع خلف تشيلسي صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد.