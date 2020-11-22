العراق: اعتقال 4 إرهابيين قاموا باغتيال فرد المرور في الكرمة

أعلنت قيادة عمليات الأنبار في العراق ، اليوم الأحد، اعتقال الإرهابيين الذين اغتالوا فرد المرور في الكرمة.

وقال قائد العمليات اللواء الركن ناصر الغنام - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إنه بعملية أمنية مباغته تم اعتقال المجموعة الإرهابية التي تتكون من أربعة ارهابيين وقامت بقتل الشهيد فرد المرور احمد خلف جاسم في قضاء الكرمة والذي تم اغتياله قبل ثلاث ايام".

وأضاف أن العملية تمت من قبل استخبارات الفرقة العاشرة واستخبارات لواء 40 مع التنسيق مع قوات الحشد الشعبي استخبارات لواء 27.

وكانت مجموعة إرهابية اقتحمت قبل ثلاثة أيام منزلا تابعا لفرد بالمرور في قضاء الكرمة بالانبار، واختطفت صاحبه فيما قامت بقتله بعد ساعات.