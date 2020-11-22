ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة المتحدة إلى نحو 1.5 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت لندن، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس، وصل إلى 54 ألفا و721 حالة. وتعافي من المرض 3310 أشخاص من المصابين حتى صباح اليوم.

وتم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا قبل نحو 42 أسبوعا.