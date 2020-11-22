محافظ بني سويف: انتهينا من كافة الاستعدادات لجولة الإعادة بانتخابات النواب

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إنه تم اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة، استعداداً لانتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة على المقعد الفردي، والمقرر إجراؤها على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر الحالي، ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات التي تضم 14 محافظة.

ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين مليون و883 ألفًا و354 ناخباً وناخبة، ممن لهم حق التصويت في 481 مركزًا، بإجمالي 692 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية، اليوم الأحد، بعدد من اللجان الانتخابية، رافقه خلالها اللواء هشام شادي السكرتير العام، والأستاذة سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

واطمأن غنيم على جاهزية اللجان، وخطة التعقيم المتبعة بالتنسيق مع التربية والتعليم والوحدة المحلية، وحسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات واشتراطات وزارة الصحة، وتابع الإجراءات الاحترازية المنفذة خاصة فيما يتعلق بضمان التباعد الاجتماعي خلال عملية الاقتراع، والتزام الناخبين بالكمامات، وتوفير المواد المعقمة، وغيرها من الإجراءات المتبعة، وتوفير كراس متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى تعليماته برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية، من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة لها، لتكون على أتم الاستعداد والجاهزية للعملية الانتخابية، وتحسبًا للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة، مشددًا على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجوانب التنظيمية اللازمة للعملية الانتخابية، من حيث تجهيز المقرات واللجان وإمدادها بالتجهيزات اللازمة.

وكلف رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات والقطاعات الخدمية بالمرور على المقار الانتخابية؛ للاطمئنان على استدامة المتطلبات والتيسيرات التي تم تجهيز المقار بها، خاصة فيما يتعلق بتوفير مصدر دائم للكهرباء وآخر للطوارئ، مع التأكيد على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمتابعة الدورية لأعمال تعقيم وتطهير اللجان والمقار الانتخابية، والتشديد على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات العدوى بفيروس كورونا.

وأضاف محافظ بني سويف أنه تتم متابعة تجهيزات مقار اللجان العامة، التي تم تخصيصها لأعمال فرز الأصوات، بشكل يضمن استمرار وتوافر التسهيلات طوال أيام الانتخابات، حيث يجرى حاليًا تجهيز 4 لجان عامة موزعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع، بواقع لجنة بمقر مركز شباب بني سويف الجديدة شرق النيل، وتضم قسم شرطة بني سويف "بندر"، وقسم شرطة بني سويف الجديدة "شرق النيل"، ومركز شرطة بني سويف، ولجنة ثانية بمقر مدرسة الشهيد أحمد محمد كامل بيومي الثانوية بنات وتضم مركزي ناصر والواسطى، ولجنة ثالثة بمقر مركز شباب إهناسيا، ولجنة رابعة بمقر مركز شباب مدينة ببا وتضم مراكز ببا، سمسطا والفشن.