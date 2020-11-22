وزير الزراعة العراقي: شركات سعودية اعتذرت عن الاستثمار

كشف وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي عن "اعتذار" شركات سعودية عن الاستثمار في العراق.

وفي تصريحات لصحيفة "الصباح" العراقية، نشرتها اليوم الأحد، قال الخفاجي إن شركات سعودية أبدت رغبتها بإنشاء محطات لتربية الأبقار على مساحة 10 - 50 ألف دونم في محافظات المثنى والأنبار والنجف إلا أن وزارة الموارد أكدت عدم قدرتها على توفير مياه مستدامة لمدة 50 سنة، ولذلك اعتذرت الشركات السعودية عن تنفيذ هذا المشروع.

ولفتت إلى أن الشركات السعودية اتفقت مع وزارة الصناعة العراقية على إنشاء مصنع للصناعات الميكانيكية في مدينة الاسكندرية العراقية لإنتاج منظومات ري محوري.

وعلى صعيد آخر، قال إنه "سيتم توزيع تريليون و800 مليون دينار خلال سبعة أيام لتسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين من مسوقي محصولي الحنطة والشلب في قانون تمويل العجز، وهي تمثل كامل المبلغ المتبقي من مستحقات الفلاحين، وقد خصصت ضمن قانون تمويل العجز المالي الذي أقره البرلمان بعد تسديد 800 مليار دينار كدفعة أولى".

وأضاف أن "الوزارة ستسدد مستحقات المزارعين لمحصول الشعير من خلال إيرادات بيع وتصدير المحصول بالمزايدة العلنية خلال هذا الأسبوع وبمقدار 700 ألف طن".

وأشار إلى أن "إيران والسعودية وتركيا قدمت طلبات لشراء محصول الشعير العراقي وستدخل المزايدة التي سترسو على الدولة التي تقدم أسعارا أعلى من غيرها".