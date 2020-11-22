حزبيون يطالبون بتشديد إجراءات الوقاية من كورونا: التهاون يتسبب في كارثة

أبو العلا: حان وقت ارتداء الكمامة فى المواصلات العامة.. «مستقبل وطن»: الدولة دخلت فى تحدٍ لمرور الانتخابات فى مناخ «آمن وصحى»

حث برلمانيون وعدد من قيادات الأحزاب، المواطنين، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء عملية التصويت فى انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، المقررة غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، محذرين فى الوقت ذاته من أن التهاون فى تطبيق الإجراءات سيتسبب فى حدوث كارثة على مستوى الإصابات.

ودعا عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أيمن أبو العلا إلى تطبيق الاجراءات الاحترازية بكل حزم فى الأماكن العامة وأماكن العمل للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعلق أبو العلا على ارتفاع عدد الحالات المسجلة رسميا التى أعلنت عنها وزارة الصحة أمس الأول وتخطت 300 حالة لأول مرة منذ عدة أشهر، قائلا: «بديهى فى الشتاء والخريف انتشار الأمراض التنفسية الإهمال فى الإجراءات الاحترازية مع تعقب الحالات وعزلها سواء منزليا أو المستشفيات والتجهيزات الخاصة بالطاقم الطبى».

وأضاف أبو العلا: «حتى الآن لا يوجد ضغط حاد على المستشفيات والمؤسسات الصحية، لكن حالات العزل المنزلى كبيرة جدا، وأعتقد الرقم الزائد فى الأعداد يعكس تصاعدا فى مستوى المصابين، ونحن لا نريد أن ندخل فيما دخل إليه العالم».

وشدد على ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى المواصلات العامة، قائلا: «جاء وقت التأكد من ارتداء السائقين والركاب للكمامات ومنع دخول الركاب المترو بدون ارتداء الكمامة»، داعيا إلى تقليل تواجد الموظفين فى أماكن العمل بما لا يؤثر على الإنتاج.

وبشأن المدارس، قال أبو العلا إننا لا نحتاج حاليا إلى إغلاق كامل، مضيفا «نحتاج متابعة لحالات الاشتباه وعزلها والتأكد من تغيبها عن المدارس وتطبيق التباعد الاجتماعى قدر الإمكان فى المدارس».

وتابع أبو العلا: «فى هذه الجائحة صعب إعطاء توقعات بحجم الانتشار وما يعقبه من إجراءات أكثر شدة، لكننا نرغب فى عبور هذا الشتاء بخير صحيا واجتماعيا واقتصاديا، لأن بعد ذلك فى وضع آخر بعد إتاحة اللقاحات».

وأكد أبو العلا أن مصر سيكون لها حصة من اللقاحات بمجرد بدء إتاحتها لدول العالم، مشيرا إلى أن حصة مصر ستكون وفقا لعدد السكان وليس عدد الحالات المعلنة رسميا التى يجرى لها مسحات تشخيص فيروس كورونا فى الجهات التابعة لوزارة الصحة.

ومع اقتراب جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، شدد الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، وعضو مجلس الشيوخ أحمد قطب، على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية أثناء التصويت، محذرا من أن التهاون فى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية سيتسبب فى كارثة وارتفاع معدلات الإصابة بكورونا، لا سيما مع الارتفاع الملحوظ لمعدل الإصابات اليومى.

وأوضح قطب، فى تصريحات لـ «الشروق»، أن الدولة فى تحد كبير بالمرور بهذه الانتخابات فى مناخ آمن وصحى على الناخبين، مشيدا بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات، وجميع الجهات المعنية للمحافظة على سير العملية الانتخابية.

ومن جهته، شدد مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، وعضو مجلس الشيوخ، حازم الجندى، على الناخبين ضرورة عدم التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تفشى كورونا.

وأضاف الجندى، فى تصريحات لـ«الشروق»: على المواطن أن يراعى الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعى، واستخدام المطهرات لكى تمر العملية الانتخابية بسلام».

وأكد أهمية التعامل بجدية مع توجيهات الحكومة المصرية وتعليمات منظمة الصحة العالمية والتى تشير إلى تخوفات من عودة انتشار الفيروس بشكل أشرس وتحذيرات من موجة ثانية خاصة مع دخول الشتاء وهو ما يستدعى الحرص المضاعف على إجراءات الحماية.

وفى سياق متصل، قال القيادى بحزب الشعب الجمهورى، وعضو مجلس الشيوخ، محمد سعيد الدابى: تتطلب الأوضاع حاليا تكاتف وتعاون المواطنين وعدم التراجع عن الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات والكحول، والالتزام بالتباعد والمسافة الآمنة.

وأكد الدابى لـ«الشروق»، أن المرحلة الأولى والثانية بانتخابات مجلس النواب أظهرت وعى المواطنين والتزامهم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتأكيدهم على ضرورة الحفاظ على السلامة العامة وأهمية المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع.