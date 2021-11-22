الزمالك يفشل في اقتحام البنك ويفقد نقطتين بتعادل محبط

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حسمت نتيجة التعادل الإيجابي مباراة الزمالك والبنك الأهلي (1-1) في اللقاء الذي اقيم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن حسابات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ونجح البنك الأهلي في تسجيل هدف التقدم عن طريق محمد هلال في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، ليدرك أحمد سيد زيزو هدف التعادل في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، يصل الزمالك للنقطة العاشرة في المركز الثالث، فيما يتواجد البنك الأهلي بالمركز التاسع برصيد 7 نقاط بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

وفي الجولة السادسة، يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على سيراميكا كيلوباترا الخميس القادم، فيما يلتقي البنك الأهلي مع نظيره المقاولون العرب الجمعة القادم.