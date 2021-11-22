وفاة مدرس في طابور الصباح بميت فارس بالدقهلية

توفي مدرس في مدرسة محمد يحيى شلال الابتدائية بقرية ميت فارس مركز بني عبيد في محافظة ‏الدقهلية صباح اليوم، أثناء طابور الصباح داخل المدرسة.

وسقط هلال ‏لبيب محمود مخيمر، على الأرض أثناء الطابور وحاول زملائه إنقاذه واستدعاء ‏طبيب إلا أنه كان قد توفي، وسط حالة من الحزن الشديد بين طلابه وزملائه والذين أثنوا عليه ‏وعلى أخلاقه التي يتميز بها وإخلاصه في أداء عمله حتى النفس اأخير له في الحياة.‏

وأعلنت أسرته عن تشييع جنازته، عصر اليوم من قرية كفر ميت فارس بعد الانتهاء من الاستعدادات لتشييع الجنازة.

وتحولت صفحات ‏التواصل الاجتماعي لقريتي ميت فارس وكفر ميت فارس إلى دفتر عزاء وسط حالة من ‏الحزن الشديد.‏

وأكد المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه سيتم إنهاء أوراق الأستاذ هلال لبيب مخيمر، ٥٥ عاما، والذي توفي صباح اليوم بطابور الصباح، بمدرسة الشهيد محمد يحيى بقرية ميت فارس مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأشار إلى أنه تم تكليف مدير الإدارة التعليمية بمركز بني عبيد بسرعة إنهاء إجراءات الوفاة، مع سرعة إنها مستحقاته المالية ، علي أن يتم تسيلمها لأبنائه في أسرع وقت.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن وفاة الزميل صدمة للجميع داخل المدرسة والقرية التي أنتمي إليها شخصيا حيث عمت حاله من الحزن علي الطلاب والمعلمين داخل المدرسة ، وجرى نقلة إلى مستشفي بني عبيد المركزي على الفور، وجارٍ إنهاء الاوراق الخاصة بتصاريح الدفن، وخافة المستحقات الماليةدون تأخير.

وقال سعيد حسنين مدير المدرسة، إن الأستاذ هلال مدرس مجال زراعي، وسقط عقب توقيعه الحضور ووقوفه في طابور الصباح سقط مغشيا عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المدرسة.

وجاء التقرير المبدئي لسبب الوفاة سكتة قلبية، وفقا لما قررته طبيبة الصحة.