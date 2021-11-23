شركة تمويل عقاري في بريطانيا تطرح قروضا لمدة 40 عاما بفائدة ثابتة

فيه الوقت الذي يرتفع فيه معدل التضخم ويتجه فيه بنك إنجلترا المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة، طرحت شركة تمويل عقاري في بريطانيا قروضا مدتها 40 عاما بفائدة ثابتة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى شركة كيسنجتون مورتيدجز للتمويل العقاري تقدم قروضا لمدة تصل إلى 40 عاما بفائدة ثابتة وهو ما يعني أن العميل سيدفع قسطا شهريا ثابتا طوال فترة القرض بغض النظر عن التغيير في أسعار الفائدة. وتتراوح مدة القروض التي يقدمها البنك بين 11 و40 سنة، حيث تمولها شركة روثيساي لايف لتأمينات التقاعد.

يذكر أن هذا العرض نادر في بريطانيا التي يميل فيها المقترضون إلى إعادة تمويل قروضهم العقارية كل عدة سنين بهدف الحصول على شروط أفضل بالنسبة لسعر الفائدة. ورغم أن القروض ذات الفائدة الثابتة أثبتت شعبية كبيرة في مجال قروض السكن لسنوات، فإن الطلب الشائع يكون على القروض لفترة تقل عن خمس سنوات.

ويأتي عرض شركة التمويل العقاري في الوقت الذي تتزايد فيه التوقعات بقرب انتهاء فترة القروض ذات الفائدة المنخفضة الحالية، مع انخفاض أسعار الفائدة في بريطانيا وأغلب دول أوروبا إلى مستويات قياسية منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب التوقعات فإن بنك إنجلترا المركزي سيرفع الفائدة الرئيسية التي تبلغ حاليا 1ر0% أوائل الشهر المقبل.

وتعرض شركة كينسينجتون مورتيدجس القرض الذي تتراوح مدته بين 36 و40 عاما بفائدة ثابتة قدرها 34ر3% سنويا مع سداد 40% من ثمن الوحدة السكنية. وبالنسبة للذين سيحصلون على قرض يمول 95% ثمن الوحدة سيكون سعر الفائدة 16ر4%.