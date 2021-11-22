قال سمير عيطة، رئيس دائرة الاقتصاديين العرب ورئيس التحرير السابق لجريدة لوموند ديبلوماتيك النسخة العربية، إن مصر تلعب دورا إيجابيا في الأزمة السورية، مشيراً إلى أن الدول العربية المهتمة فعلا بحل الأزمة السورية هي: مصر والعراق والأردن.



جاء ذلك خلال ندوة افتراضية نظمتها كلية الشؤون العامة والدولية بالجامعة الأمريكية في القاهرة حول الأزمة السورية واللبنانية، كجزء من سلسلة محاضرات حوار التحرير عبر الإنترنت.



وأدار الندوة السفير نبيل فهمي العميد المؤسس لكلية للشؤون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزير خارجية مصر الأسبق.



وأضاف عيطة أن الدور العربي بصفة عامة غير مؤثر بالنسبة للأزمة السورية، مشيراً إلى أن الدول العربية لها توجهات متفرقة ومصالح مختلفة.



واعتبر الخبير الاقتصادي أن جزء كبير من حل الأزمة السورية يكمن في عقد اتفاق بين تركيا وإيران اللذان يلعبان الدور الأكبر في سوريا.



كما أشار إلى أنه في حال عقد اتفاق بين روسيا وإسرائيل قد يحد من التدخل الإسرائيلي في سوريا.