استضافت محافظة الفيوم احتفالية فنية بمشاركة 60 فرداً من ذوي الهمم يمثلون 7 دول إفريقية وآسيوية، استمراراً لفعاليات ملتقى "أولادنا" الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، الذي انطلقت دورته الخامسة يوم الثلاثاء الماضي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار "سوا نرجع فرحتنا".

وشملت الفعاليات زيارة مدرسة الخزف والفخار بقرية تونس، وعرض فلكلور فنون شعبية تونسية، كما تم تكريم اسم الراحلة إيفيلين بوريه، لدورها في إحياء صناعة الفخار بقرية تونس، وعلى هامش الاحتفالية قام الوفد بزيارة محمية وادي الريان، حيث تم تنظيم فقرة استعراضية لذوي الهمم بمنطقة الشلالات.

وضم وفد الدول المشاركة في احتفالية قرية تونس 60 فرداً من دول: المغرب، وتونس، والسعودية، وفلسطين، والكونغو، وأوغندا، بالإضافة إلى مصر، بمشاركة الدكتورة سهير عبد القادر رئيس مجلس أمناء مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، ومنسقين عن وزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة بالفيوم.