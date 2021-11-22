ضبط 52 شيكارة دقيق مدعم جمعها صاحب مخبز في البحيرة

تمكنت حملة من مديرية تموين البحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط 52 شيكارة دقيق مدعم، جمعها صاحب مخبز، لإعادة بيعها فى السوق السوداء.

كانت الرقابة التموينية فى مديرية التموين بالبحيرة، قد تلقت بلاغًا بقيام أصحاب مخابز، بتجميع الدقيق المدعم لإعادة بيعه فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تشكلت حملة من مديرية التموين ومباحث التموين، أشرف عليها مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، وداهمت عددًا من المخابز، وحرزت 52 شيكارة دقيق مدعم داخل مخبز فى الدلنجات، وحررت محضرًا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

تأتي الحملة فى إطار مجهودات الدولة للرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

وشدّد هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.