رئيس وزراء هولندا يصف المحتجين ضد الإغلاق الجزئي بـ«البلهاء»

هاجم رئيس وزراء هولندا مارك روته، اليوم الإثنين، مثيري الشغب الذين شاركوا في اضطرابات المدن بأنحاء البلاد في مطلع الأسبوع، عندما شاب العنف احتجاجات على سياسات الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، ووصفهم بـ "البلهاء".

وقال روته: "هناك كثير من القلاقل في المجتمع لأننا نتصدى لمعاناة كورونا منذ وقت طويل، لكن لن أسلم أبدا لبلهاء يستخدمون العنف المحض لمجرد أنهم غاضبون"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف، في انتقاده لأسوأ قلاقل منذ أدى إغلاق عام إلى اضطرابات واسعة النطاق في يناير الماضي: "هذا محض عنف متخف في هيئة احتجاج".

وفرضت هولندا إغلاقا جزئيا الأسبوع الماضي مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، وتجمع المئات من المتظاهرين للتعبير عن غضبهم من خطط الحكومة للحصول على تصريح لقاح كوفيد، وفرض حظر على الألعاب النارية ليلة رأس السنة.

وأُلقي القبض على 30 شخصا أمس الأحد بعد عشرات الاعتقالات في اليومين السابقين عندما أشعلت حشود من الشباب الغاضبين الحرائق ورشقت الشرطة بالحجارة.

ووصل عدد المعتقلين لأكثر من مئة شخص خلال العنف على مدى ثلاث ليال شهدت قيام الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على مثيري الشغب في روتردام يوم الجمعة.