حمدوك: توقيع الاتفاق السياسي ضرورة لحقن دماء الشباب في السودان

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن توقيع الاتفاق السياسي كان ضرورة لحقن دماء الشباب في السودان، لافتًا إلى أن الاتفاق كان ضروريا لقطع الطريق أمام عودة المؤتمر الوطني.

وأضاف «حمدوك»، خلال تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، أن الاتفاق مهم للحفاظ على المكتسبات في مجالات الاقتصاد والسلام والحريات، وذلك حسبما أفادته القناة في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

ووقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أمس الأحد، اتفاقا سياسيا يتضمن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ويعيد حمدوك لمنصبه.

ونص الاتفاق الذي وقعه الطرفان في القصر الرئاسي بالخرطوم على العمل على بناء جيش موحد، وأن يكون مجلس السيادة هو المشرف على الفترة الانتقالية دون التدخل المباشرة في العمل التنفيذي، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام عمر البشير مع مراجعة أدائها.

من جانبها، رحبت جمهورية مصر العربية بتوقيع الاتفاق السياسي بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي يوم ٢١ نوفمبر ٢٠٢١.

وأشادت في هذا الإطار بالحكمة والمسئولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا.