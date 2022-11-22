وزير الدفاع الأمريكي يلتقي نظيره الصيني في كمبوديا

التقى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، نظيره الصيني وي فينغ، في كمبوديا في اجتماع يندرج في إطار الجهود التي يبذلها البلدان لإبقاء التوترات القائمة بينهما تحت السيطرة.

وعقد الوزيران الاجتماع في مدينة "سيم ريب"، اليوم الثلاثاء، وذلك على هامش مؤتمر لوزراء دفاع دول رابطة آسيان.

ويعد هذا الاجتماع بين أوستن ووي، الأول من نوعه منذ يونيو، بعد زيارة قامت بها آنذاك رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، والتي اعترضت عليها بكين بشدة.

تجدر الإشارة إلى الرئيسين الصيني شي جين بينغ، والأمريكي جو بايدن أجريا محادثات على هامش قمة العشرين في منتصف الشهر الجاري بإندونيسيا، وذلك في محاولة لتخفيف حدة التوتر بين البلدين.