الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي لتصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية

دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى الانتقال من الإدانة للممارسات والأعمال الإرهابية لمليشيا الحوثي التي تهدد استقرار اليمن والمنطقة، إلى العمل الجماعي لردعها ومواجهتها بتصنيف تلك المليشيا منظمة إرهابية دولية، ومواجهة تهديداتها للسلم والأمن الدوليين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن بيان الحكومة، مساء اليوم الاثنين، التأكيد على أن استمرار استهداف المليشيا الحوثية الإرهابية للأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية الوطنية اليمنية يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه مفاقمة الوضع الإنساني، وتهديد إمدادات الطاقة وحرية وسلامة الملاحة والتجارة الدولية.

وأضافت الحكومة اليمنية أن هذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة على المنشآت والأعيان المدنية، تمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية، واستهتارا سافرا بالتداعيات الإنسانية والبيئية والاقتصادية الكارثية المترتبة عليها.

وأشار البيان إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية أقدمت على هجومها الجديد بالطائرات المسيرة مستهدفة ميناء الضبة النفطي بحضرموت أثناء رسو إحدى السفن النفطية التجارية في الميناء غير مكترثة بمخاطر وآثار هذه الاعتداءات الإجرامية.