النمسا تقلل من التهديد باستخدام الفيتو ضد ضم كرواتيا إلى منطقة شينجن

قلل المستشار الألماني كارل نيهامر من تهديد وزير في حكومته باستخدام الفيتو ضد ضم كرواتيا إلى منطقة شينجن الأوروبية.

وفي تصريحات لصحيفة "كلاينه تسايتونج" النمساوية، قال زعيم حزب الشعب النمساوي المحافظ اليوم الثلاثاء: "لما كانت كرواتيا تنفذ حماية الحدود بشكل نموذجي، فأنا لا أرى مشكلة".

كان وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أعلن في الأسبوع الماضي عن رفضه الواضح لمقترح المفوضية الأوروبية بتوسيع منطقة شينجن الخالية من الحدود بضم بلغاريا وكرواتيا ورومانيا.

في الوقت نفسه، رأى نيهامر على غرار كارنر أن توسيع منطقة شينجن سيكون "إشارة خاطئة" طالما أن الحدود الخارجية ليست محمية بشكل كاف، وقال إن" أوروبا بدون حدود داخلية لن تنجح إلا من خلال حدود قوية خارجية".

وقبل زيارته لرئيس الوزراء الكرواتي اندريه بلينكوفتيش في زغرب غدا الأربعاء، أوضح نيهامر أنه لا يقصد كرواتيا بكلامه.

تواجه النمسا حاليا توافدا مكثفا للاجئين يعبرون دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي بطول طريق البلقان وصولا إلى النمسا. وذكر نيهامر أن عدد الأشخاص الذين دخلوا إلى بلاده بشكل غير منتظم وصل إلى 100 ألف شخص منذ بداية العام، 75% منهم جاءوا عبر رومانيا وبلغاريا والمجر.

ومن المنتظر أن تجري دول شينجن تصويتا في الثامن من الشهر المقبل حول ضم الدول الثلاث، ويحتاج إصدار قرار بهذا الخصوص إلى التوصل إلى إجماع.