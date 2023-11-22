أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سقوط قتيل وإصابة آخر بجروح خطيرة، خلال المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن ليرون سنير (25 عاما) قائد فريق في لواء جولاني، قتل في معركة بشمالي قطاع غزة، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف: «بالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي في دورية جفعاتي بجروح خطيرة، خلال القتال في شمال قطاع غزة».

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه بإعلان مقتل سنير، يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 391 قتيلا.

ولا ينشر الجيش الإسرائيلي عدد الجنود القتلى في المعارك البرية ولكن موقع «تايمز أوف إسرائيل»، أشار إلى إن العدد وصل إلى 69 .

والسبت الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الجيش انتقل إلى المرحلة الثانية من العمليات البرية في غزة (التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي)»، مشيرا إلى أن حرب إسرائيل مع حماس شاملة، ومهددا باغتيال السياسيين بالحركة.