كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان تعقد مباحثات لإجراء مناورات بحرية مشتركة

قالت مصادر حكومية كورية جنوبية اليوم الأربعاء، إن كوريا الجنوبية تعقد مباحثات مع الولايات المتحدة واليابان بشأن إجراء مناورات بحرية مشتركة تتضمن حاملة طائرات أمريكية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، وذلك ردا على إعلان كوريا الشمالية نجاحها في إطلاق قمر اصطناعي للتجسس.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن عدة مصادر حكومية القول أن قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية وحاملة الطائرات الأمريكية يو اس اس كارل فينسون، التي ترسو حاليا في بوسان، سوف تنضمان للقوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكيةا في المناورات المتوقعة.



وقال مصدر" نجري مشاورات لاجراء تدريبات كورية جنوبية-أمريكية و كورية جنوبية-أمريكية-يابانية في المياه الجنوبية لشبه الجزيرة الكورية نهاية الأسبوع، عندما تعود حاملة الطائرات كارل فينسون".



ومن المرجح إجراء المناورات الكورية الجنوبية-الأمريكية السبت المقبل، على أن تجرى المناورات الثلاثية يوم الأحد.



وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أنها نجحت في وضع قمر اصطناعي للتجسس في المدار بعد محاولتين فاشلتين أجرتهما في وقت سابق من العام الجاري، حيث تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بإطلاق المزيد من الأقمار بغية مراقبة القوات الأمريكية في المنطقة.