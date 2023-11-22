أحمد المنظري: الاقليم الذي ابتلي منذ مدة طويلة ببعض من أكبر حالات الطوارئ في العالم يحتاج للسلام ودعم لا ينقطع

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تقف إلى جانب شعب السودان، وستواصل أداء دورها على الرغم من التحديات الهائلة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة الصحة العالمية اليوم؛ لمتابعة آخر مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وخاصة في غزة والسودان.



وأكد المنظري أن المنظمة تعمل على التنسيق مع الشركاء، وإنشاء عيادات متنقلة، وتعزيز الترصد، وتوزيع الأدوية الأساسية، حيث يتم دعم حملة للتطعيم بلقاح الكوليرا الفموي في ولايتي القضارف والجزيرة، وتستهدف تلقيح أكثر من 2.2 مليون شخص ممن تبلغ سنهم عاما واحدا أو أكثر.



وأشار المنظري الي إن الاقليم الذي ابتلي منذ مدة طويلة ببعض من أكبر حالات الطوارئ في العالم، يحتاج إلى السلام وإلى دعم لا ينقطع، وبصفتنا منظمة إنسانية، ندعو جميع الزعماء السياسيين والأطراف المتحاربة إلى وقف إزهاق الأرواح وإنهاء معاناة المدنيين الأبرياء. وندعو القادة السياسيين في العالم إلى المناداة بتحقيق ذلك. فقد تأخرت بلدان العالم بالفعل في التضامن معا من أجل تحقيق المنفعة العامة.