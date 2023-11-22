وزيرا الخارجية السعودي والأمريكي يبحثان سبل وقف التصعيد العسكري الخطير في غزة

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنياء السعودية «واس»، بحث الوزيران سبل وقف التصعيد العسكري الخطير في غزة ومحيطها، والالتزام بأي اتفاق للهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة الجهود حول إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.

وشدّد وزير الخارجية السعودي على رفض المملكة القاطع لعمليات التهجير القسري لسكان غزة، وأهمية تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ جاد وفاعل للتصدي لجميع الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومخالفاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأشار إلى أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته الأخلاقية والمبدئية تجاه الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الأسبوع الماضي، بما يحقق المصداقية للنظام الدولي ويحافظ على السلم والأمن الدوليين، ويمنع بواعث التطرف والعنف.

وارتفعت حصيلة الشهداء جرّاء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الـ46 على التوالي، إلى 14532 شهيداً بينهم 6000 طفلاً، و4000 امرأة، فيما بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 205 ما بين طبيب وممرض ومسعف، واستشهد 25 من رجال الدفاع المدني، و64 صحفيّاً، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

وتجاوز عدد الإصابات 33 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم من النساء والأطفال، فضلاً عن عدد المفقودين ما بين تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات والذي وصل إلى أكثر من 7000 بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة