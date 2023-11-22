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رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، باتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بيان، عن بالغ امتنانها لكافة المساهمين في التوصل للاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية، وفق وكالة الأناضول.

ودعت فون دير لاين، حركة حماس لإطلاق سراح كافة الأسرى، وقالت إنّ المفوضية الأوروبية ستبذل قصارى جهدها لاستغلال هذا التوقف في القتال من أجل زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

بدوره، رحب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل بالاتفاق، معربا عن امتنانه لمصر وقطر لوساطتهما في الاتفاق.

ودعا في منشور عبر منصة «إكس»، حماس لإطلاق سراح جميع الأسرى، مؤكدا على أهمية استغلال هذه الهدنة لإيصال أقصى قدر من المساعدات الإنسانية للمحتاجين في غزة.

ومن خلال وساطة مصرية وقطرية أمريكية، جرى التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، فيما سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.

ويشمل الاتفاق، تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.