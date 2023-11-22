متحدث جيش الاحتلال: لا نعلم متى سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إن «الجيش لا يعلم متى سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ»، مؤكدًا استعداده للالتزام ببنود الاتفاق مع حركة «حماس».



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن «قرار وقف إطلاق النار لم يوقع بعد»، معقبًا: «يجب أن نصبر.. هناك شروط للاتفاق سنلتزم بها كما سنلتزم بكل أهداف الحرب».



ولفت إلى أن تركيز الجيش مُنصب على الحرب وأهدافها، مضيفًا: «كشفنا أنفاقًا لحماس ودمرناها، ومستمرون في ذلك حتى نصل إلى مرحلة يجب فيها أن نتوقف».



وأكد أن إعادة المحتجزين لدى المقاومة يأتي على رأس الأولويات، قائلًا في الوقت نفسه، إن الجيش مستمر في تدمير البنى التحتية للإرهاب والتقدم في محاور المواجهة.



وأكمل: «نحن نعمل في كل مكان في غزة، هناك مراحل للحرب ومراحل متعلقة بالمحتجزين، ونعلم كيف نسيطر على الميدان لتحقيق الأهداف المتعلقة بإعادة المحتجزين».