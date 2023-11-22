تركيا تجلي 100 شخص من غزة وتخطط لإجلاء 100 آخرين الأربعاء

أعلنت السلطات التركية عن إجلاء 100 شخص، بينهم مواطنون أتراك، من قطاع غزة، مشيرة إلى أنها تخطط لإجلاء 100 شخص آخر يوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشيلي للصحفيين، يوم الثلاثاء: "اليوم وصلت مجموعة من 100 شخص من غزة إلى مصر. ومن بينهم مواطنو تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية (غير المعترف بها) وأفراد عائلاتهم".

وأضاف: "إنهم سيصلون غدا، عصرا أو في المساء، على متن إحدى طائرات الخطوط الجوية التركية من القاهرة إلى إسطنبول".

وتقوم تركيا بإجلاء مواطنيها وكذلك فلسطينيين يحتاجون إلى علاج طبي من قطاع غزة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، فإن تركيا تمكنت من إجلاء 150 شخصا من قطاع غزة، بينهم 88 يحتاجون إلى العلاج.

وأضاف الوزير أن تركيا ومصر وإسرائيل ستضع قائمة بأسماء 50 شخص، ستضم أطفالا ومصابين، لنقلهم إلى تركيا في وقت قريب.