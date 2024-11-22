أسامة حسني: كولر اتخذ قرارًا عاجلًا بعد تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خوض لاعبي الفريق تدريبات استشفائية مساء اليوم الجمعة، عقب التعادل مع الاتحاد السكندري.

وانتهت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي 1-1، التي اقيمت على ملعب السلام، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري ، وبهذه النتيجة يحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع بيراميدز، والاتحاد السكندري الذي يأتي في المركز الثالث بنفس عدد النقاط.

وقال أسامة حسني، نجم الأهلي السابق، في تصريحات عبر قناة «الأهلي»: «كولر قرر خوض لاعبي الأهلي تدريبات استشفائية اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة»، مؤكدًا: «أتوبيس الأهلي تحرك إلى مقر النادي الأهلي عقب مباراة الاتحاد السكندري، لخوض تدريبات استشفائية».

وأضاف: «كولر سوف يعالج أيضًا الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الاتحاد السكندري»، مضيفًا: «لم يحسم المدير الفني السويسري حتى الآن قراره بشأن خوض الفريق تدريبات غدًا السبت من عدمه».