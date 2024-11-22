رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة تحصل على جائزة القيادة العالمية من مؤسسة أممية

حصلت رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أردرن على جائزة القيادة العالمية من مؤسسة تابعة للأمم المتحدة.

وأضافت المؤسسة الأممية أن "الجوائز السنوية نحن الشعوب، تكرم هؤلاء الذين حققوا تأثيرا كبيرا على المسرح العالمي".

وتابعت المؤسسة في بيان لها أن "اردرن حصلت على جائزة بطلة التغيير العالمي، تقديرا لقيادتها الرائدة والمتعاطفة، والتزامها بالدفاع عن حقوق المرأة ودعم الوحدة والسلام".

ومن بين الفائزين الآخرين بالجوائز، مجلة تايم والشاعرة والناشطة أماندا جورمان والمغنية وكاتبة الأغاني، أنجيليك كيدجو ورائدة الأعمال لويز مابولو والمستجيبون الأوائل لحالات الطوارئ في الأمم المتحدة.

وكانت اردرن ، التي حصلت الشهر الماضي على لقب سيدة، وهي واحدة من أعلى الأوسمة في نيوزيلندا، قد استقالت في نيوزيلندا بشكل غير متوقع، كرئيسة للوزراء في يناير/كانون الثاني 2023، معللة السبب في ذلك إلى الإرهاق، بعد خمس سنوات من توليها المنصب.