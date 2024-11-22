صندوق الإسكان الاجتماعي: طرح وحدات الإسكان الأخضر خلال العام الجاري

أعلنت المهندسة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان، عن «طرح عدد من وحدات الإسكان الأخضر خلال هذا العام»، بهدف قياس حجم الطلب عليها.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «عقار مصر» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، إن الوزارة بدأت ببناء 25 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الأخضر، لافتة إلى أن نسبة الإنجاز فيها وصلت إلى 60%، وتتوزع هذه الوحدات على 4 مدن جديدة هي أسوان وحدائق العاصمة والعبور.

وأضافت أنه يجري العمل حاليًا على إنشاء 30 ألف وحدة أخرى في مدن العاشر من رمضان وأكتوبر ومدن أخرى، لافتة إلى تنوع مساحات الوحدات بين 75 مترًا و90 مترًا.

وأوضحت أن وحدات الإسكان الأخضر تتميز بتوفير «راحة حرارية» بفضل استخدام مواد بناء مختلفة وطوب خاص، مؤكدة طرح هذه الوحدات خلال هذا العام.

ووصفت برنامج الإسكان الاجتماعي بأنه من أهم البرامج على مستوى العالم، مشيرة إلى حصول البرنامج على تمويل بقيمة 800 مليون دولار يجري استخدامه في الدعم النقدي للمستفيدين.

ولفتت إلى صرف شريحة بقيمة 170 مليون دولار خلال الأيام الماضية، وذلك بعد مغادرة البعثة مصر، والتي أبدت انبهارها بالبرنامج واعتبرته «علامة مسجلة عالميًا».