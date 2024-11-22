طالب النائب عصام دياب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بحجب منصة «تيك توك» في مصر، وذلك بعد تقدمه بطلب إحاطة بالبرلمان بهذا الشأن موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «خلاصة الكلام» عبر شاشة «النهار»، إنه يطالب بحجب المنصة مؤقتا لحين وضع ضوابط تتوافق مع قيم ومبادئ الشعب المصري ودستور الدولة.

وأشار إلى أن 19 دولة منها الاتحاد الأوروبي وإيران تحظر استخدام التطبيق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة في يناير المقبل.

ورأى أن «تيك توك»؛ «استباح كل شيء؛ بهدف هدم القيم والمبادئ والأخلاق المصرية»، قائلا «نحن شعب له قيمه ومبادئه وأخلاقه، يصنع نهضة في التعليم والصناعة وكافة المجالات وينفق مليارات الجنيهات».

وأضاف أن هدم أي مجتمع يبدأ بهدم القدوة، متابعا:« أصبحنا لو قلنا لأولادنا: ذاكروا لتصبحوا مثل أحمد زويل، يضع لك شخصا تافها أمامه، لا ذاكر ولا حصل على شهادة، وأصبح مشهورا ومعه مليارات».

وشدد أن تيك توك «يخالف ما نصت عليه كل الأديان السماوية»، قائلا: «مفيش دين نص على العري وانعدام الأخلاق.. ومصر بلد تربت في الأدب على نجيب محفوظ وعباس العقاد وطه حسين، ما يحدث اليوم لا يليق بشعب مصر».

وحذر من أن تيك توك «يهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر»، لافتا إلى أن 32 مليون شاب وفتاة في مصر يستخدمون التطبيق، معقبا: «ثلث الشعب يستخدمه ننتظر إيه بعد كدا!».

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