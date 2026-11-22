قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إنه سيعمل مع الكونجرس المقبل الذي سيخضع لسيطرة الديمقراطيين لتحديد سقف لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان، آملاً في الوفاء بوعد قطعه في حملة 2024 الانتخابية لكنه لم يتمكن من تنفيذه بسبب ضغوط القطاع وعدم اهتمام أنصاره الجمهوريين.

وفي معرض تصريحه في برنامج " ساتراداي إن أمريكا " المذاع على قناة "فوكس نيوز" قال ترامب :" سأفعل ذلك... لقد حققت شركات بطاقات الائتمان أرباحاً كبيرة ".

واقترح ترامب وضع حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان في يناير ، كجزء من مساعي البيت الأبيض لتعزيز القدرة على تحمل التكاليف".

وعارضت البنوك وشركات بطاقات الائتمان المقترح فوراً وبقوة، قائلة إن أي سقف لأسعار الفائدة سيجبرها على إلغاء بطاقات العملاء الفقراء والأقل جدارة ائتمانية، أو تقليص المكافآت التي تمنحها للعملاء عند إنفاقهم عبر بطاقاتهم بشكل كبير.

كما لم يلقَ المقترح استحساناً لدى الجمهوريين، ولم يتحرك الكونجرس الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري بجدية للوفاء بوعد ترامب.

وقد يتغير ذلك الآن بعد سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي.

وقالت السيناتورالديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارن، التي من المتوقع أن تتولى رئاسة لجنة المصارف في مجلس الشيوخ في ينايرالمقبل ، مرارا وتكرارا إنها تسعى لوضع سقف لأسعار الفائدة.

وفي معرض ردها على مقابلة فوكس نيوز، قالت وارن: "لنحدد سقفاً لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان ونوفّر أموال الأمريكيين".