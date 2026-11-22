- تكريم مديري المتحف السابقين.. وتضاعف الإيرادات تزامنا مع إعادة الافتتاح

احتفل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية بمرور 3 سنوات على إعادة افتتاحه، باحتفالية ثقافية وفنية نظمتها إدارة المتحف برئاسة الدكتورة ولاء عبد العاطي، مدير المتحف، من خلال قطاع المتاحف، وتحت إشراف أشجان النحاس، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بقطاع المتاحف.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حميدة، رئيس قطاع المتاحف، والدكتورة هبة حمدي، رئيس الإدارة المركزية لمتاحف وجه بحري وسيناء، وعدد من قيادات العمل الأثري والثقافي والشخصيات المعنية بالتراث.

وشهدت الاحتفالية، عروضا فنية للأطفال الذين ارتدوا الملابس اليونانية القديمة، في مشهد استحضر أجواء الحضارة اليونانية التي ارتبطت بتاريخ الإسكندرية، وسط تفاعل الحضور، في إطار حرص المتحف على تقديم أنشطة ثقافية وفنية تربط الأطفال والأجيال الجديدة بتاريخ المدينة وحضاراتها المتعاقبة.

كما جاءت الاحتفالية بالتزامن مع الأسبوع الدولي للعلم والسلام، لتسلط الضوء على مكانة المتحف باعتباره أحد أهم الصروح الأثرية والثقافية التي تجسد تاريخ الإسكندرية وتنوع حضاراتها.

وقالت الدكتورة ولاء عبد العاطي، مدير المتحف، إن إيرادات المتحف تضاعفت بالتزامن مع الاحتفال بذكرى إعادة افتتاحه الثالثة؛ ما يعكس زيادة الإقبال والاهتمام بالتجربة الثقافية والأثرية التي يقدمها المتحف لزواره.

وأضافت أن الاحتفال لا يكتمل دون استعادة تاريخ المتحف وتكريم الشخصيات التي ساهمت في مسيرته، مشيرة إلى العمل على إدراجه ضمن برامج رحلات شركات السياحة لتعزيز مكانته على خريطة السياحة الثقافية، بجانب مواصلة تسجيل نحو 160 ألف قطعة من العملات الأثرية، وتنظيم فعاليات ثقافية تستهدف مختلف الفئات العمرية.

واستعرضت عبد العاطي، تاريخ الشخصيات الأثرية التي تعاقبت على إدارة المتحف منذ تأسيسه، ومن بينهم عالم الآثار الإيطالي جيوسيبي بوتي، أول مدير للمتحف، ثم إفاريستو برتشيا الذي تولى الإدارة عام 1904، وأخيلي أدرياني، وآلان رو، قبل انتقال الإدارة إلى علماء الآثار المصريين عام 1953.

وأشارت إلى أن من أبرز القيادات التي تولت إدارة المتحف في العصر الحديث الدكتورة ميرفت سيف الدين، والدكتور أحمد عبد الفتاح، والدكتورة نادية خضر، والدكتورة أميمة درغام، مؤكدة أن لكل منهم بصمة في مسيرة المتحف وجهود الحفاظ على مقتنياته وتراثه.

وأوضحت أن تاريخ المتحف يعود إلى عام 1892، عندما بدأت جهود تأسيسه للحفاظ على الآثار التي تعكس تاريخ الإسكندرية خلال العصرين اليوناني والروماني؛ ليصبح واحدًا من أهم المتاحف المتخصصة في آثار تلك الحقبة وشاهدًا على تعاقب الحضارات التي شكلت هوية المدينة.

وأكدت أن المتحف اليوناني الروماني ليس مجرد مكان لعرض القطع الأثرية، وإنما ذاكرة حية للإسكندرية، وشاهد على تعاقب الحضارات، ومنارة ثقافية تسهم في صون التراث وتعريف العالم بتاريخ المدينة العريق.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد حميدة، رئيس قطاع المتاحف، أن دور المتاحف لم يعد مقتصرًا على حفظ وصيانة الآثار، بل امتد ليشمل بناء علاقة حقيقية مع المجتمع وتعزيز الوعي بالهوية التراثية والحضارية، مشيرًا إلى أن المتحف أصبح مؤسسة ثقافية وتنويرية تسهم في تشكيل وعي الأجيال.

واستشهد حميدة بموقف أحد السائحين الألمان الذي وصف المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية بأنه الأفضل على مستوى العالم، مؤكدًا أن من لا ماضي له لا حاضر ولا مستقبل، وأن الاعتداء على أي دولة يمتد بالضرورة إلى الاعتداء على آثارها وتراثها وهويتها.

وأكدت الدكتورة هبة حمدي، رئيس الإدارة المركزية لمتاحف وجه بحري وسيناء، أن المتحف اليوناني الروماني يمثل صرحًا أثريًا عظيمًا، وله دور مهم في تعزيز الهوية والانتماء وبناء الوعي المجتمعي، مشيدة بجهوده في الحفاظ على التراث وإتاحته للجمهور.

وشهدت الاحتفالية عرض فيلم عن حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، من إخراج الدكتور مدحت مكاوي، كما تحدثت الدكتورة منى الحكيم عن تاريخ السادات ودوره التاريخي، وذلك بالتزامن مع تكريم الرئيس الراحل مؤخرًا بالكونجرس.

وتضمنت الاحتفالية تكريم عدد من القيادات والشخصيات الأثرية التي ساهمت في الحفاظ على المتحف وتطويره، من بينهم الدكتور إبراهيم درويش، ممثل مصر لدى اليونسكو في مجال التراث الغارق ومؤسس إدارة الآثار الغارقة، والدكتور أحمد عبد الفتاح، والدكتورة نادية خضر، والدكتورة أميمة درغام.

كما شمل التكريم الدكتورة ولاء عبد العاطي، مدير المتحف اليوناني الروماني، والدكتور أحمد حميدة، رئيس قطاع المتاحف، والدكتورة هبة حمدي، رئيس الإدارة المركزية لمتاحف وجه بحري وسيناء، وأشجان النحاس، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بقطاع المتاحف، تقديرًا لجهودهم في دعم العمل الأثري والثقافي والحفاظ على التراث.