أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ تحقيق طالبين من أبناء محافظة كفر الشيخ إنجازًا متميزًا بحصولهما على مركزين متقدمين في جائزة الدولة للطفل المبدع الصغير، التي تقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وذلك تقديرًا لموهبتهما وإبداعهما في مجالي الشعر والتأليف المسرحي.

وفاز الطالب هارون محمود عاطف، بمدرسة السلام الابتدائية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، بالمركز الأول في فئة الشعر، فيما حصدت الطالبة نعمة نبيل الشناوي، بمدرسة الشهيد محمد محمد عبد العزيز صالح الثانوية المشتركة بقرية أبو بدوي، التابعة لإدارة بيلا التعليمية، جائزة الدولة في فئة التأليف المسرحي.

من جانبه، أعرب الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز، مقدمًا التهنئة للطالبين وأسرتيهما وإدارتيهما التعليميتين ومدرستيهما، مشيدًا بالجهود المبذولة في اكتشاف المواهب الطلابية ورعايتها وتنمية قدراتها.

وأكد جودة، أن فوز الطالبين يعكس ما يمتلكه أبناء المحافظة من مواهب وقدرات إبداعية تستحق الدعم والاهتمام، مشيرًا إلى حرص تعليم كفرالشيخ على توفير البيئة المناسبة لاكتشاف الموهوبين وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات والفعاليات التي تسهم في صقل مهاراتهم وإبراز قدراتهم.

وأضاف أن هذه الإنجازات تمثل حافزًا لمواصلة العمل على رعاية المتميزين في مختلف المجالات الثقافية والفنية والعلمية، بما يسهم في بناء جيل قادر على الإبداع والابتكار ورفع اسم المحافظة في المحافل المختلفة.

ويأتي هذا الفوز ليؤكد أهمية دور المؤسسات التعليمية في اكتشاف المواهب مبكرًا، وتوفير فرص حقيقية أمام الطلاب للتعبير عن قدراتهم وتحقيق التميز في مختلف المجالات.